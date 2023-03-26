За сутки РФ выпустила 210 снарядов по Херсонщине, 9 человек ранены
В течение 25 марта РФ выпустила по Херсонской области 210 снарядов тяжелой артиллерии и "градов", из-за российских атак девять мирных жителей получили ранения
Об этом проинформировал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
За прошедшие сутки РФ атаковала Херсонщину 210 снарядами тяжелой артиллерии и "градов", совершив 49 обстрелов. Так, из-за российской вооруженной агрессии 9 мирных жителей получили ранения.
"Город Херсон враг обстрелял 3 раза. 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, на территорию и в здание школы", - отметили в ОВА.
- В ночь на 26 марта российская армия ударила по Никополю на Днепропетровщине. Город оказался под атакой вражеского беспилотника.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.54Продажа 41.48
- Актуальное
- Важное