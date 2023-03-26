Об этом проинформировал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки РФ атаковала Херсонщину 210 снарядами тяжелой артиллерии и "градов", совершив 49 обстрелов. Так, из-за российской вооруженной агрессии 9 мирных жителей получили ранения.

"Город Херсон враг обстрелял 3 раза. 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, на территорию и в здание школы", - отметили в ОВА.