Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

Вчера россияне в городе Константиновка убили 6 человек и 9 ранили. Также в Бахмуте трое мирных людей получили ранения.

По одному пострадавшему в городах Торецк, Угледар и поселке Калиновка.

В общей сложности 15 мирных жителей Донецкой области получили ранения.

Установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха в настоящее время невозможно. Всего с начала полномасштабной войны РФ в Донецкой области погибли 1446 украинцев и 3336 были ранены.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркивает руководитель области.

Вчера сообщалось , что в Константиновке осколочные ранения получили восемь человек. Обстрелы производились из РСЗО и С-300.