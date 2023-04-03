За сутки РФ убила шесть жителей Константиновки, в области 15 раненых
В воскресенье, 2 апреля, в результате действий российских военных погибли 6 мирных жителей Донетчины, как минимум 15 человек получили ранения разной степени тяжести
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
Вчера россияне в городе Константиновка убили 6 человек и 9 ранили. Также в Бахмуте трое мирных людей получили ранения.
По одному пострадавшему в городах Торецк, Угледар и поселке Калиновка.
В общей сложности 15 мирных жителей Донецкой области получили ранения.
Установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха в настоящее время невозможно. Всего с начала полномасштабной войны РФ в Донецкой области погибли 1446 украинцев и 3336 были ранены.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркивает руководитель области.
Вчера сообщалось , что в Константиновке осколочные ранения получили восемь человек. Обстрелы производились из РСЗО и С-300.
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