За сутки РФ убила двух жителей Донбасса, 14 человек получили ранения
За сутки 3 февраля из-за российской вооруженной агрессии погибли двое жителей Донецкой области, еще 14 человек получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.
Из-за российской вооруженной агрессии снова погибли гражданские жители: за сутки 3 февраля оккупанты убили жителей Торецка и Бахмута. что в Донецкой области.
Отмечается, что еще 14 человек получили ранения: это люди из Нью-Йорка, Калиновки, Кураховки, Бахмута и Торецка.
- Напомним, утром Генштаб отчитывался , что в течение суток 3 февраля Россия нанесла по Украине 20 авиационных и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковщины и Николаевщины, есть жертвы среди мирных жителей. Также россияне совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- В ночь на 4 февраля РФ била из ствольной артиллерии по Днепропетровщине, под огнем оказалась Марганецкая община.
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