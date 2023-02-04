За сутки РФ убила двух жителей Донбасса, 14 человек получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.

Из-за российской вооруженной агрессии снова погибли гражданские жители: за сутки 3 февраля оккупанты убили жителей Торецка и Бахмута. что в Донецкой области.

Отмечается, что еще 14 человек получили ранения: это люди из Нью-Йорка, Калиновки, Кураховки, Бахмута и Торецка.