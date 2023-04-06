За сутки РФ убила 5 жителей Донбасса, 9 человек ранены
За сутки 5 апреля от российской вооруженной агрессии погибли 5 мирных жителей Донецкой области, еще 9 человек получили ранения
Об этом глава Донецкой ОВ Павел Кириленко проинформировал в телеграмме.
"За 5 апреля россияне убили 5 жителей Донбасса: 2 в Алексеево-Дружковке, 2 в Бахмуте и 1 в Сергеевке. Еще 9 человек в области получили ранения", - отметил он.
С начала полномасштабного вторжения от российской вооруженной агрессии в Донецкой области погибли по меньшей мере 1459 мирных жителей, еще 3359 человек получили ранения. Отмечается, что данные не включают жертв в Мариуполе и Волновахе – их установить невозможно.
- Напомним, утром 5 апреля российская армия ударила по Алексеево-Дружковке на Донетчине. От обстрела жилого сектора погибли два человека, четверо получили ранения.
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