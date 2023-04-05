За сутки РФ убила 4 жителей Донбасса, 11 человек ранены

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.

"За 4 апреля россияне убили 4 жителей Донбасса: 3 в Ласточкино и 1 в Красногоровке. Еще 11 человек в области получили ранения", - отметили в ОВА.

С 24 февраля 2022 года от российской вооруженной агрессии в Донецкой области погибли по меньшей мере 1454 мирных жителя, еще 3350 человек получили ранения. Отмечается, что данные не включают жертв в Мариуполе и Волновахе – их установить невозможно.