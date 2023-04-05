За сутки РФ убила 4 жителей Донбасса, 11 человек ранены
За сутки 4 апреля от российской вооруженной агрессии погибли 4 мирных жителя Донецкой области, еще 11 человек получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.
"За 4 апреля россияне убили 4 жителей Донбасса: 3 в Ласточкино и 1 в Красногоровке. Еще 11 человек в области получили ранения", - отметили в ОВА.
С 24 февраля 2022 года от российской вооруженной агрессии в Донецкой области погибли по меньшей мере 1454 мирных жителя, еще 3350 человек получили ранения. Отмечается, что данные не включают жертв в Мариуполе и Волновахе – их установить невозможно.
- Напомним, днем 4 апреля российская оккупационная армия обстреляла из "градов" Украинскую Селидовскую общину Донецкой области, в результате чего были повреждены жилые дома
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