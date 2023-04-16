За сутки РФ совершила 70 обстрелов Херсонщины: два человека погибли

Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил – 70 обстрелов, выпустив 419 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 5 раз", - отметил глава администрации.

Так, оккупанты попали в жилые кварталы, территорию школы и государственного учреждения исполнения наказаний в Херсоне.

Из-за российской вооруженной агрессии погибли два человека, еще двое - получили ранения.