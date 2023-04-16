За сутки РФ совершила 70 обстрелов Херсонщины: два человека погибли
За сутки 15 апреля россияне атаковали Херсонщину 419 снарядами, повреждены дома, школу и учреждение исполнения наказаний. Два человека погибли, двое получили ранения
Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"За минувшие сутки противник совершил – 70 обстрелов, выпустив 419 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 5 раз", - отметил глава администрации.
Так, оккупанты попали в жилые кварталы, территорию школы и государственного учреждения исполнения наказаний в Херсоне.
Из-за российской вооруженной агрессии погибли два человека, еще двое - получили ранения.
- Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля российские террористы нанесли авиаудары по Черниговской и Сумской областям.
- В ночь на 16 апреля россияне совершили массированную атаку на Запорожскую область. В Камышевасе пострадала местная церковь, в которой не проводили службу, разрушения подверглись и зданию рядом. А в Николаевской области от атак погибли два подростка.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.19
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное