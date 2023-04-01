Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией За сутки РФ пять раз обстреляла Дружковку: ранен человек

За сутки РФ пять раз обстреляла Дружковку: ранен человек

1 апреля, 2023 суббота
15:06
война с Россией На фото последствия обстрела Донбасса

В течение суток, 31 марта, россияне нанесли 5 ударов по Дружковке Донецкой области. Есть разрушения и пострадавший

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Отмечается, что Дружковка претерпела удары российскими ракетами и РСЗО "Смерч". Больше всего пострадал центральный район города.

"Первый обстрел был около 17:00, последний - в 01:30. Враг накрыл жилищный сектор "смерчами". В результате взрыва пострадал 48-летний мужчина, раненый госпитализирован", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, вторая волна обстрелов началась ночью, когда люди спали. Россияне попали по городу двумя ракетами, тип которых устанавливается.

"В общей сложности повреждены четыре многоквартирных дома, социальная и критическая инфраструктура.
На местах попаданий работали следственно-оперативные группы, парамедики, взрывотехники. Полицейские собрали доказательства военных преступлений РФ", – заявили правоохранители.

  • 31 марта российские захватчики из артиллерии обстреляли Авдеевку в Донецкой области, в результате атаки два человека погибли, среди них младенец. За день до трагедии семью просили эвакуироваться из города.
  • Российская армия за сутки, 31 марта, произвела 54 обстрела Херсонской области, погибли три человека.
Украина
Донбасс
Донетчина
Читайте также:
Олександр Лукашенко
31 мартa, 2023 пятница
Лукашенко призвал остановить боевые действия в Украине. В Кремлеи ОПУ отреагировали
29 мартa, 2023 среда
В Дании установили объект, найденный возле "Северного потока-2"
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
1 апреля, 2023 суббота
Си Цзиньпин отказался присоединиться к геополитическому конфликту РФ с Западом, - ISW
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.42
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
1 апреля
15:29
Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева, более 200 граждан и около 400 компаний РФ
15:28
Министр обороны Германии назвал окончательное количество танков Leopard, которые получит Украина
15:18
Испания пылает: на севере страны за день зафиксировали 90 лесных пожаров
15:14
Враг обстрелял Херсон и Херсонщину: есть погибший и раненый
14:53
Обновлено
УПЛ: "Ингулец" победил "Минай", результаты и расписание других матчей 19-го тура
14:53
Обновлено
РФ обстреляла позиции ВСУ на Запорожье более 100 раз, также повреждены 82 дома
14:44
Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине: один погибший
14:41
Минцифры
В Украине вступил в силу закон об Э-резидентстве
14:40
"Я еще жив": Папу Франциска выписали из больницы
14:40
Прокуратура требует посадить митрополита УПЦ (МП) Павла под круглосуточный домашний арест
14:33
Промоутер объявил имя следующего соперника Усика
14:24
Периодические дожди: прогноз погоды от синоптика Натальи Диденко
14:09
OPINION
Российские пропагандисты презирают Онуфрия и Ко
14:04
Эксклюзив
В России нет адекватной системы противоракетной обороны, - Пионтковский
14:00
В бою под Бахмутом погиб грузинский доброволец Михаил Мазанашвили, - СМИ
13:44
"Я был шокирован этой реакцией": Порошенко жестко отреагировал на позицию МОК по РФ
13:39
Из окна в больнице Мелитополя выпрыгнул парень, которого задержала "полиция" оккупантов
13:26
МОК осудил решение Украины бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов
13:21
Обновлено
Станция киевского метро "Гидропарк" возобновила работу
13:17
Отключения электричества возможны только в одном регионе, - Минэнерго
13:16
Украина заказала 100 польских БТР Rosomak, - премьер Моравецкий
12:53
СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ (МП) Павлу и проводит обыск в его резиденции
12:39
Курс валют на 1 апреля: сколько стоят евро и доллар в обменниках
12:29
В Херсонской области умер электромонтер, который накануне подорвался на мине
12:05
OPINION
Мордор круто увеличил расходы на войну
11:55
В Швейцарии два поезда сошли с рельсов из-за урагана, по меньшей мере 15 пострадавших
11:53
Во Львове взорвалась граната: один человек погиб, один – пострадал, - депутат горсовета
11:20
Эксклюзив
Россия дала властям Грузии директиву на публичную казнь Саакашвили, - командир "Грузинского национального Легиона" Мамулашвили
11:18
Утром РФ ударила по Сумщине: зафиксировано 4 прилета
11:07
В США бушуют торнадо: по меньшей мере 5 погибших, десятки ранены
10:56
Увеличилось количество детей, погибших от вооруженной агрессии РФ - в настоящее время их 467
10:45
Россия удерживает в Черном море три ракетоносителя, их залп - до 20 "калибров", - Гуменюк
10:35
Валерий Герасимов
Зимнее наступление Герасимова потерпело провал, - британская разведка
10:20
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
Митрополит УПЦ (МП) Павел заявил, что получил подозрение от СБУ и в его доме проведут обыски
10:19
Россия в течение месяца будет возглавлять Совбез ООН
10:08
OPINION
О реформе дипломатической службы
09:57
Украинских заключенных принудительно вывезли в Россию, их задержали сразу после освобождения, - NYT
09:56
Враг не может захватить Бахмут и пытается окружить Авдеевку, - Маляр
09:43
Украинская Буча год спустя: Медленный прогресс в расследовании военных преступлений
09:36
За прошлые сутки РФ обстреляла пограничье Харьковщины, - ОВА
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV