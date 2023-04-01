За сутки РФ пять раз обстреляла Дружковку: ранен человек
В течение суток, 31 марта, россияне нанесли 5 ударов по Дружковке Донецкой области. Есть разрушения и пострадавший
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Отмечается, что Дружковка претерпела удары российскими ракетами и РСЗО "Смерч". Больше всего пострадал центральный район города.
"Первый обстрел был около 17:00, последний - в 01:30. Враг накрыл жилищный сектор "смерчами". В результате взрыва пострадал 48-летний мужчина, раненый госпитализирован", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, вторая волна обстрелов началась ночью, когда люди спали. Россияне попали по городу двумя ракетами, тип которых устанавливается.
"В общей сложности повреждены четыре многоквартирных дома, социальная и критическая инфраструктура.
На местах попаданий работали следственно-оперативные группы, парамедики, взрывотехники. Полицейские собрали доказательства военных преступлений РФ", – заявили правоохранители.
- 31 марта российские захватчики из артиллерии обстреляли Авдеевку в Донецкой области, в результате атаки два человека погибли, среди них младенец. За день до трагедии семью просили эвакуироваться из города.
- Российская армия за сутки, 31 марта, произвела 54 обстрела Херсонской области, погибли три человека.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное