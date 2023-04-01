Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Отмечается, что Дружковка претерпела удары российскими ракетами и РСЗО "Смерч". Больше всего пострадал центральный район города.

"Первый обстрел был около 17:00, последний - в 01:30. Враг накрыл жилищный сектор "смерчами". В результате взрыва пострадал 48-летний мужчина, раненый госпитализирован", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, вторая волна обстрелов началась ночью, когда люди спали. Россияне попали по городу двумя ракетами, тип которых устанавливается.

"В общей сложности повреждены четыре многоквартирных дома, социальная и критическая инфраструктура.

На местах попаданий работали следственно-оперативные группы, парамедики, взрывотехники. Полицейские собрали доказательства военных преступлений РФ", – заявили правоохранители.