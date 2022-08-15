Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Ориентировочные потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составили:

личного состава – около 43750 (+200) человек,

танков ‒ 1876 (+12) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4141 (+15) ед,

артиллерийских систем – 985 (+5) ед,

РСЗО - 261 (+0) ед,

средства ПВО - 136 (+0) ед,

самолетов – 233 (+0) ед,

вертолетов – 195 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 787 (+3),

крылатые ракеты – 187 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3044 (+5) ед,

специальная техника – 92 (+1).

Также отмечается, что наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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