Об этом сообщает в Фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

За время полномасштабного вторжения Россия в Украине потеряла:

личного состава – около 51 900 (+650) человек,

танков ‒ 2122 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4575 (+18) ед,

артиллерийских систем – 1237 (+11) ед,

РСЗО – 306 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 159 (+0) ед,

самолетов – 239 (+0) ед,

вертолетов – 211 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4),

крылатые ракеты ‒ 214 (+0),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3399 (+55) ед,

специальная техника – 114 (+4).

За сутки наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

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