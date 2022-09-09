За сутки РФ потеряла в Украине около 650 оккупантов, 10 танков, вертолет, 18 бронемашин, 11 артсистем и 4 дроны
С 24 февраля по 9 сентября российские оккупанты во время войны потеряли около 51,9 рашистов, 4575 бронированных машин, 2122 танка, 888 БПЛА и один вертолет
Об этом сообщает в Фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .
За время полномасштабного вторжения Россия в Украине потеряла:
- личного состава – около 51 900 (+650) человек,
- танков ‒ 2122 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4575 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 1237 (+11) ед,
- РСЗО – 306 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 159 (+0) ед,
- самолетов – 239 (+0) ед,
- вертолетов – 211 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 214 (+0),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3399 (+55) ед,
- специальная техника – 114 (+4).
За сутки наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
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