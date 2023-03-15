Украина и "Оскар"
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За сутки РФ потеряла в Украине 980 военных, 12 беспилотников и 7 РСЗО
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине по меньшей мере 161 520 военных, 3492 танка и 502 реактивные системы залпового огня
Об этом отчитывается Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 161 520 (+980) человек ликвидировано
- танков ‒ 3492 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 6799 (+10)
- артиллерийских систем – 2528 (+9)
- РСЗО – 502 (+7) ед.
- средств ПВО ‒ 262 (+2)
- самолетов – 304 (+0)
- вертолетов – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2132 (+12)
- крылатых ракет ‒ 907 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5377 (+10)
- специальной техники ‒ 257 (+1)
Окончательные данные уточняются.
- За 14 марта ВСУ отразили более 90 атак врага, а также поразили места развертывания ЗРК и ПВО.
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