За сутки РФ потеряла в Украине 730 военных, 3 танка, 3 БПЛА и средство ПВО
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 135740 захватчиков, 3258 танков, 1970 БПЛА и 233 средств ПВО врагов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около/ 135740 (+730) человек ликвидировано
- танков ‒ 3258 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 6471 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 2251 (+7) ед.
- РСЗО – 463 (+0) ед
- средства ПВО – 233 (+1) ед.
- самолетов – 295 (+0) ед.
- вертолетов – 286 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1970 (+3)
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 5126 (+5) ед.
- специальная техника ‒ 211 (+0)
Напомним, по данным Генштаба, россияне в дальнейшем ведут наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях; одновременно ВСУ отразили атаки вблизи 12 населенных пунктов.
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