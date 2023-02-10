За сутки РФ потеряла в Украине 730 военных, 3 танка, 3 БПЛА и средство ПВО

Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.23 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около/ 135740 (+730) человек ликвидировано

танков ‒ 3258 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 6471 (+3) ед.

артиллерийских систем – 2251 (+7) ед.

РСЗО – 463 (+0) ед

средства ПВО – 233 (+1) ед.

самолетов – 295 (+0) ед.

вертолетов – 286 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1970 (+3)

крылатые ракеты ‒ 796 (+0)

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 5126 (+5) ед.

специальная техника ‒ 211 (+0)

Напомним, по данным Генштаба, россияне в дальнейшем ведут наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях; одновременно ВСУ отразили атаки вблизи 12 населенных пунктов.