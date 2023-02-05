Умер экс-президент Пакистана Первез Мушарраф
За сутки РФ потеряла в Украине 700 военных, 2 танка и средства ПВО
Всего за время полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 131 290 россиян, 3220 танков, 1958 БПЛА и 227 средств ПВО
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 131 290 (+700) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3220 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6405 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 2226 (+6) ед,
- РСЗО – 460 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 227 (+2) ед,
- самолетов – 294 (+0) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+2),
- крылатых ракет ‒ 796 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5091 (+10) ед,
- специальной техники – 203 (+0).
- Напомним, как утром сообщил Генштаб, в Донецкой области оккупанты обустраивают полевые госпитали в школах, детских садах и в складских помещениях: медучреждения переполнены ранеными военными РФ.
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