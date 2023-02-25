Британская разведка объяснила, почему РФ вторую неделю не применяет дроны-камикадзе
За сутки РФ потеряла в Украине 650 военных, 12 танков, 2 БПЛА и вертолет
С начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла 147 470 военных, 3375 танков, 2035 БПЛА, а также 299 самолетов и 288 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около/147470 (+650) человек ликвидировано
- танков ‒ 3375 (+12)
- боевых бронированных машин ‒ 6609 (+9)
- артиллерийских систем – 2373 (+10)
- РСЗО – 475 (+1) ед.
- средства ПВО ‒ 247 (+0)
- самолетов – 299 (+0)
- вертолетов – 288 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2035 (+2)
- крылатые ракеты ‒ 873 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5235 (+11)
- специальная техника ‒ 230 (+1)
Данные уточняются
- Напомним, специалисты Института изучения войны утвердили , что власти России никак не прокомментировали годовщину своего вторжения в Украину из-за того, что не смогли достичь ни одной из своих заявленных целей.
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