Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией За сутки РФ потеряла в Украине 650 военных, 12 танков, 2 БПЛА и вертолет

За сутки РФ потеряла в Украине 650 военных, 12 танков, 2 БПЛА и вертолет

25 февраля, 2023 суббота
08:28
война с Россией

С начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла 147 470 военных, 3375 танков, 2035 БПЛА, а также 299 самолетов и 288 вертолетов

Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около/147470 (+650) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3375 (+12)
  • боевых бронированных машин ‒ 6609 (+9)
  • артиллерийских систем – 2373 (+10)
  • РСЗО – 475 (+1) ед.
  • средства ПВО ‒ 247 (+0)
  • самолетов – 299 (+0)
  • вертолетов – 288 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2035 (+2)
  • крылатые ракеты ‒ 873 (+0)
  • корабли /катера ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5235 (+11)
  • специальная техника ‒ 230 (+1)

Данные уточняются

  • Напомним, специалисты Института изучения войны утвердили , что власти России никак не прокомментировали годовщину своего вторжения в Украину из-за того, что не смогли достичь ни одной из своих заявленных целей.
военные силы Украины
Убитые русские
потери окуппантов
Читайте также:
23 февраля, 2023 четверг
Разведка зафиксировала движение колонн военной техники без знаков распознавания в районе границы Черниговщины, россияне готовят возможные провокации, - ОК "Север"
24 февраля, 2023 пятница
Британская разведка: Россия снова изменила подход в войне с Украиной
23 февраля, 2023 четверг
Британская разведка назвала вероятное направление, где РФ будет в очередной раз пытаться наступать
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.24
    Покупка 39.24
    Продажа 39.87
  • EUR
    Покупка 41.09
    Продажа 41.97
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
25 февраля
09:24
Британская разведка объяснила, почему РФ вторую неделю не применяет дроны-камикадзе
09:07
Полосу украинской границы с Беларусью и Россией расширят до 2 км: территория будет заминирована, - закон
09:03
Буданов впервые рассказал, что в здание ГУР в Киеве попадала ракета
08:52
За прошедшие сутки россияне 83 раза били по Херсонщине: поражены дома, медицинское и образовательное заведения
08:27
Амосов – Сторли: где смотреть бой украинца за чемпионский титул Bellator
08:11
Россия нарушает принципы и блокирует работу ОБСЕ, - Блинкен
08:01
OPINION
Китайская стена для Зеленского
07:53
Ночью россияне атаковали Никопольщину: повреждено более 40 домов, газопроводы и линии электропередачи
07:35
Андрей Медведев (ЧВК Вагнера)
Наемник ПВК Вагнера, сбежавший в Норвегию, Андрей Медведев, арестован за нападение на полицейских в Осло
07:07
Генштаб: в Чечне продолжается принудительная мобилизация РФ, а ВСУ отразили около вражеских 70 атак на 5 направлениях
06:45
WSJ: Германия, Франция и Великобритания планируют укрепить связи НАТО и Украины, чтобы привлечь Киев к мирным переговорам с РФ
06:20
Байден: США отреагируют, если Россия получит летальное оружие от Китая
06:01
Путин может применить тактическое ядерное оружие в Украине, - Салливан
05:37
Кремль не комментировал годовщину вторжения в Украину, потому что не достиг "никаких значимых успехов", - ISW
05:15
Канада ввела санкции против депутата госдумы Третьяка, входящего в зал хоккейной славы в Торонто
04:48
Пригожин признал, что в Украине "гибнут сотни тысяч солдат" вооруженных формирований РФ
04:21
Воздушные силы открыли набор курсантов для освоения современных западных систем ПВО
03:53
Байден отверг "мирный план" Китая и выступил против участия Пекина в переговорах с РФ
03:26
Символический трибунал в Гааге признал Путина виновным в преступлениях, совершенных в Украине
02:58
на фото: Джо Байден в Киеве
Байден пока исключает предоставление Украине истребителей F-16
02:31
Резников и Буданов рассказали, каким был план захвата РФ Киева и почему он не сработал
02:03
Легенда испанского футбола Серхио Рамос объявил сборку в поддержку беженцев из Украины
01:36
"Мы продолжаем борьбу": Кулеба заверил, что РФ будет исключена из Совбеза ООН
01:09
Макрон Путин
Макрон призвал Эрдогана усилить давление на РФ, чтобы она отказалась от агрессии против Украины
00:58
Ребята, уничтожившие колонну российской техники в Буче, раньше хорошо играли в компьютерные игры, - Резников
00:38
США начали выделять средства в рамках помощи Украине на сумму $9,9 млрд
00:28
Валерий Залужный
"Эта огромная вооруженная масса побудила искать решение": Залужный о том, как удалось остановить армию РФ
00:08
ЕС одобрил десятый юбилейный пакет санкций против РФ
2023, пятница
24 февраля
23:32
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Я убежден, что демократия в этой войне не проиграет, - Княжицкий
23:29
Тренер "Челси" Поттер пожаловался на психологические и семейные проблемы. Его команда выиграла 1 из 10 последних матчей
23:19
Канада передаст Украине еще 4 танка Leopard 2 и вводит дополнительные санкции против РФ
22:55
Эксклюзив
От Китая можно ожидать помощи РФ с самолетами и ударными дронами, – эксперт Defense Express Киричевский
22:55
Промоутер назвал дату и место боя Усик – Фьюри
22:41
Президент вручил боевое знамя 3-й отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ
22:30
Эксклюзив
В Лондоне прошел марш в поддержку Украины в годовщину полномасштабного вторжения РФ. Фото
22:12
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Победа будет за Украиной, когда бы не кончилась война: военные итоги первого года
22:09
Россия вывела в Черное море ракетоноситель с 8 "калибрами"
22:08
Компания Warner Bros. анонсировала новые экранизации "Властелина колец"
22:08
OPINION
Это только промежуточный финиш
21:50
Россия обстреляла пригород Запорожья
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV