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За сутки РФ потеряла в Украине 630 солдат, 18 артсистем и вертолет, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 220 450 солдат, 3865 артиллерийских систем и 305 вертолетов
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.23 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 220 450 (+630) человек ликвидировано
- танков ‒ 3989 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 7735 (+6)
- артиллерийских систем – 3865 (+18)
- РСЗО – 610 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 370 (+6)
- самолетов – 314 (+0)
- вертолетов – 305 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3383 (+12)
- крылатых ракет ‒ 1211 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6613 (+42)
- специальной техники ‒ 526 (+4)
Данные уточняются.
- Ночью на 19 июня над Днепропетровской областью украинские воздушные силы уничтожили 4 беспилотника. На побережье Одессы сбили 4 "калибра".
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