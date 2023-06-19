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За сутки РФ потеряла в Украине 630 солдат, 18 артсистем и вертолет, - Генштаб ВСУ

19 июня, 2023 понедельник
08:54
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 220 450 солдат, 3865 артиллерийских систем и 305 вертолетов

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 220 450 (+630) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3989 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 7735 (+6)
  • артиллерийских систем – 3865 (+18)
  • РСЗО – 610 (+0) ед.
  • средств ПВО ‒ 370 (+6)
  • самолетов – 314 (+0)
  • вертолетов – 305 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3383 (+12)
  • крылатых ракет ‒ 1211 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6613 (+42)
  • специальной техники ‒ 526 (+4)

Данные уточняются.

  • Ночью на 19 июня над Днепропетровской областью украинские воздушные силы уничтожили 4 беспилотника. На побережье Одессы сбили 4 "калибра".
Россия
военные силы Украины
Убитые русские
потери окуппантов
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