За сутки РФ потеряла в Украине 590 военных, 5 танков и средство ПВО
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине более 156 тыс. военных, 3441 танк, 2098 беспилотников и 254 средства ПВО
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 156 120 (+590) человек ликвидировано
- танков ‒ 3441 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 6736 (+13)
- артиллерийских систем – 2465 (+2)
- РСЗО / MLRS – 488 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 254 (+1)
- самолетов – 303 (+0)
- вертолетов – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+0)
- крылатых ракет ‒ 873 (+0)
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5331 (+1)
- специальной техники ‒ 237 (+1)
Данные уточняются
Ночью 6 марта защитники из Нацгвардии в районе Бахмута на Донетчине сбили российский штурмовой самолет Су-25 на расстоянии до 4 км.
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