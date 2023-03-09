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За сутки РФ потеряла в Украине 590 военных, 5 танков и средство ПВО

9 мартa, 2023 четверг
08:46
война с Россией

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине более 156 тыс. военных, 3441 танк, 2098 беспилотников и 254 средства ПВО

Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 156 120 (+590) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3441 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 6736 (+13)
  • артиллерийских систем – 2465 (+2)
  • РСЗО / MLRS – 488 (+0) ед.
  • средств ПВО ‒ 254 (+1)
  • самолетов – 303 (+0)
  • вертолетов – 289 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+0)
  • крылатых ракет ‒ 873 (+0)
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5331 (+1)
  • специальной техники ‒ 237 (+1)

Данные уточняются

Ночью 6 марта защитники из Нацгвардии в районе Бахмута на Донетчине сбили российский штурмовой самолет Су-25 на расстоянии до 4 км.

Украина
Россия
Убитые русские
потери окуппантов
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