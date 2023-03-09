За сутки РФ потеряла в Украине 590 военных, 5 танков и средство ПВО

Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 156 120 (+590) человек ликвидировано

танков ‒ 3441 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 6736 (+13)

артиллерийских систем – 2465 (+2)

РСЗО / MLRS – 488 (+0) ед.

средств ПВО ‒ 254 (+1)

самолетов – 303 (+0)

вертолетов – 289 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+0)

крылатых ракет ‒ 873 (+0)

кораблей /катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5331 (+1)

специальной техники ‒ 237 (+1)

Данные уточняются

Ночью 6 марта защитники из Нацгвардии в районе Бахмута на Донетчине сбили российский штурмовой самолет Су-25 на расстоянии до 4 км.