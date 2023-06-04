Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией За сутки РФ потеряла в Украине 470 военных, 8 танков, 2 ПВО и 10 БПЛА, - Генштаб
Инфографика

За сутки РФ потеряла в Украине 470 военных, 8 танков, 2 ПВО и 10 БПЛА, - Генштаб

4 июня, 2023 воскресенье
09:08
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 209940 военных, 3837 танков, 344 средства ПВО и 3175 БПЛА оперативно-тактического уровня

Об этом сообщили в воскресенье, 4 июня, в facebook Генерального штаба ВСУ.

втрати росії станом на 04.06.2023

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ 209940 (+470) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3837 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7512 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 3555 (+22) ед,
  • РСЗО – 583 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 344 (+2) ед,
  • самолетов – 313 (+0) ед,
  • вертолетов – 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3175 (+10),
  • крылатые ракеты ‒ 1132 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6305 (+16) ед,
  • специальная техника – 479 (+4).

Данные уточняются.

  • 4 июня сообщалось, что за последние сутки враг нанес 30 авиационных ударов и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
оружие
военные силы Украины
Военные новости
потери окуппантов
Читайте также:
Вірменія, Азербайджан і ЄС погодили розміщення цивільної місії вздовж кордону
3 июня, 2023 суббота
Армения должна выйти из ОДКБ и вступить в ЕС и НАТО, - глава Европейской партии Хзмалян
Бєлгород
2 июня, 2023 пятница
В Белгородской области до 30 июня запретили движение транспорта вокруг Шебекино
3 июня, 2023 суббота
Storm Shadow кардинально меняет ситуацию: россиянам придется приложить много дополнительных оборонных усилий, - британский эксперт Грант
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.93
    Покупка 36.93
    Продажа 37.5
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.63
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
4 июня
10:41
Игнат: Две ракеты попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого
10:31
Российские обстрелы украинских территорий: есть погибшие и раненые. Ситуация в регионах
10:02
Минобороны Британии: У российских властей паранойя из-за сине-желтого цвета
09:30
Эксклюзив
Или верные Путину, Шойгу и Герасимову силы ликвидируют Пригожина, или военными структурами завладеют Мизинцев и Суровикин, - Пионтковский
09:14
Армия РФ держит в Черном и Азовском морях 12 кораблей, ракетоносителей среди них нет
08:32
ПВО ночью сбила три ударных дрона и четыре российские крылатые ракеты
08:14
Обновлено
Россия нанесла удар по Днепровскому району: из-под завалов дома достали тело девочки
08:05
Эксклюзив
Пионтковский объяснил, в чем уязвимость Путина
08:03
Ночная атака армии РФ на Киев: ПВО уничтожило ракеты на дальних подступах
07:53
Инфографика
УПЛ: расписание матчей и трансляций последнего тура
07:43
Вторжение России в Украину стало стратегическим провалом Путина, - посол США Бжезинский
07:00
За минувшие сутки украинские военные сообщили о 23 боевых столкновениях и 56 обстрелах
06:27
В Госдуме РФ считают, что Путину не удалось достичь всех целей в Украине
01:55
На Сумщине в результате обстрела ранен человек
01:24
Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры.
01:01
"Будет очень мощным": Экс-директор ЦРУ поделился ожиданием контрнаступления ВСУ
00:35
Инфографика
УПЛ: как выглядит турнирная таблица перед последним туром сезона
00:21
Спасатели спасли троих детей из горящей многоэтажки в Харьковской области
2023, суббота
3 июня
23:31
Месси попрощался с ПСЖ
23:26
Цуренко вслед за Светолиной вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос"
22:40
Зеленский: Наша независимость Украины – это не что-то абстрактное. Не забывайте благодарить воинов
21:50
Китай и Украина договорились расширить военную связь, - Bloomberg
21:45
Эксклюзив
С уходом путинской группировки в России начнется мафиозная борьба, - Пионтковский
21:26
"Реал" расторг контракт со своим самым дорогим игроком в истории
21:12
Rammstein на грани распада, - Bild
20:53
В Белгородской области требуют по 3 тыс. рублей за эвакуацию детей из Шебекино, - СМИ
20:35
На Полтавщине произошло ДТП. Погибли 4 человека, среди них 13-летний мальчик
20:32
ВСУ за день отразили 16 атак россиян и уничтожили три склада боеприпасов, – Генштаб
20:25
"Манчестер Сити" победил МЮ в финале Кубка Англии
20:07
В Судане оппозиционный армии спецназ захватил национальный музей в Хартуме
20:00
Эксклюзив
Обращения Пригожина к россиянам словно списаны с большевистских листовок Ленина и Троцкого солдатам на фронте 1916-1917 годов, - Пионтковский
20:00
Эксклюзив
Глен Грант
Самое опасное для Украины – давать России время, – британский полковник Грант
19:49
Евгений Пригожин
Пригожин выдвинул ультиматум в отношении Белгородской области РФ
19:10
Украина должна стать членом НАТО без ПДЧ, - Кулеба
19:02
Эксклюзив
ракета ATACMS
Получение Украиной ATACMS даст России понять, что игра окончена, - британский эксперт Грант
18:31
Полеты дронов над Москвой усилят желание РФ победить, - британский полковник Грант
18:30
Эксклюзив
В окружении Путина уже сформировалась группа людей, которая поняла, что война проиграна - Пионтковский
18:23
Оппозиция говорит о патологии крови у Лукашенко. Его невестка написала песню "Цените настоящего мужчину"
18:15
Министерство культуры призвало украинцев присоединиться к акции "Книга на фронт"
18:07
Венгрия
Венгрия должна прекратить провокации: МИД отреагировал на видео с картой Украины без Крыма
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV