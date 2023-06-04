За сутки РФ потеряла в Украине 470 военных, 8 танков, 2 ПВО и 10 БПЛА, - Генштаб
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 209940 военных, 3837 танков, 344 средства ПВО и 3175 БПЛА оперативно-тактического уровня
Об этом сообщили в воскресенье, 4 июня, в facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ 209940 (+470) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3837 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7512 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 3555 (+22) ед,
- РСЗО – 583 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 344 (+2) ед,
- самолетов – 313 (+0) ед,
- вертолетов – 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3175 (+10),
- крылатые ракеты ‒ 1132 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6305 (+16) ед,
- специальная техника – 479 (+4).
Данные уточняются.
- 4 июня сообщалось, что за последние сутки враг нанес 30 авиационных ударов и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
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