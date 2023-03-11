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За сутки РФ потеряла в Украине 1010 военных, 10 танков, средство ПВО и БПЛА
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 158 000 военных РФ, 3458 танков, 2108 БПЛА, а также 304 самолета и 289 вертолетов
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 158 000 (+1010) человек ликвидировано
- танков ‒ 3458 (+10)
- боевых бронированных машин ‒ 6762 (+20)
- артиллерийских систем – 2483 (+8)
- РСЗО – 493 (+2) ед.
- средства ПВО – 257 (+1)
- самолетов – 304 (+0)
- вертолетов – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108 (+1)
- крылатые ракеты ‒ 907 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5344 (+7)
- специальная техника ‒ 242 (+2)
Данные уточняются
- Напомним, утром Генштаб отчитывался, что за прошедшие сутки ВСУ отбили более 100 российских атак, поразили вражеское средство ПВО, состав боеприпасов и сбили БПЛА "Орлан-10".
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