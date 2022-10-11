За сутки РФ потеряла 240 оккупантов, 17 беспилотников, 46 крылатых ракет и самолет, - Генштаб ВСУ
По данным Генштаба ВСУ, за сутки оккупанты не досчитались 240 российских солдат и 17 беспилотников
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фессбуке.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.10 ориентировочно составили:
личного состава – около 63110 (+240) человек ликвидировано
танков ‒ 2504 (+9) ед,
боевых бронированных машин ‒ 5162 (+13) ед,
артиллерийских систем – 1496 (+10) ед,
самолетов – 268 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17),
крылатые ракеты ‒ 295 (+46),
автомобильной техники и автоцистерн - 3916 (+8) ед,
- Напомним, в течение 10 октября РФ нанесла более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершила около 92 обстрелов с РСЗО. Однако 73 воздушные цели были уничтожены украинскими подразделениями противовоздушной обороны на разных направлениях.
Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Эспрессо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.21
Покупка 40.21Продажа 41.45
-
EUR
Покупка 38.8Продажа 40.1
- Актуальное
- Важное