За сутки РФ обстреляла 130 городов и сел Украины, повреждены 100 объектов инфраструктуры
За сутки 15 марта российская армия била по 130 населенным пунктам Украины, под огнем оказались 100 объектов инфраструктуры
Об этом сообщили в Military Media Center.
В течение суток 15 марта российская армия била по 130 украинским населенным пунктам, подтверждено поражение 100 объектов инфраструктуры. Под огнем оказались 8 областей Украины: Сумщина, Черниговщина, Харьковщина, Луганщина, Донетчина, Запорожская область, Херсонщина и Днепропетровщина.
Оккупанты атаковали из минометов, танков, БМП, артиллерии, САУ, РСЗО "Град", ЗРК С-300, БПЛА и тактической авиации.
Предварительно от российской вооруженной агрессии погибли девять человек, 35 получили ранения.
- Напомним, утром Генштаб рапортовал , что 15 марта враг совершил более 75 атак на пяти направлениях, однако украинские воины продолжали уничтожать россиян и ударили по почти 20 районам скопления захватчиков и сбили самолет.
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