Об этом сообщили в Military Media Center.

В течение суток 15 марта российская армия била по 130 украинским населенным пунктам, подтверждено поражение 100 объектов инфраструктуры. Под огнем оказались 8 областей Украины: Сумщина, Черниговщина, Харьковщина, Луганщина, Донетчина, Запорожская область, Херсонщина и Днепропетровщина.

Оккупанты атаковали из минометов, танков, БМП, артиллерии, САУ, РСЗО "Град", ЗРК С-300, БПЛА и тактической авиации.

Предварительно от российской вооруженной агрессии погибли девять человек, 35 получили ранения.