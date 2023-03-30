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За сутки РФ нанесла по Украине 5 ракетных и 25 авиаударов, а в Крыму ФСБ производит унизительные фильтрации, - Генштаб

30 мартa, 2023 четверг
07:05
война с Россией

Согласно утренней сводке Генштаба, 29 марта российская армия нанесла по Украине 5 ракетных и 25 авиаударов, а во временно оккупированной АР Крым ФСБ проводит унизительные фильтрации

Об этом Генштаб проинформировал на фейсбуке.

29 марта российская армия нанесла по Украине 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершила 34 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. В результате авиационного удара по инфраструктуре городов Берислав Херсонской области и Дружковка Донецкой области получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры", - отметили в Генштабе.

29 марта ВСУ отразили более 60 вражеских атак, а авиация 5 раз ударила по районам сосредоточения оккупантов

Отмечается, что РФ сосредоточила усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили более 60 вражеских атак на них. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Также за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ПВО Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Тогда же ракетчики и артиллеристы поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов врага.

Во временно оккупированном Крыму российская ФСБ проводит контрразведывательные мероприятия, сопровождая их унизительной фильтрацией

"В некоторых населенных пунктах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека. В частности, в Красноперекопске, работники ФСБ проводят активные контрразведывательные мероприятия с сопровождением унизительных процедур фильтрации, осуществляя раздевание, допросы с избиением гражданского населения и т.д.", - сообщили военные.

Ситуация по направлениям

На Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка не претерпела существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.

29 марта россияне обстреляли районы населенных пунктов Чернацкое, Эсмань, Кучеровка, Белополье, Волфин и Басовка Сумской области, а также более 15 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них: Уды, Стрелечья, Глибоке, Красне, Пищаное, Гатище, Вовчанск, Бочковое и Комиссарово.

На Лиманском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки и Выемки. Артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Купянск, Колодязное, Дворечная, Западное, Петропавловка и Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино, Белогоровка – Луганской, а также Колодязи, Спорное и Северск Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурм Бахмута. В ходе штурмовых действий противника защитники отразили 28 атак противника. В то же время в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки. Обстреляли населенные пункты, среди них: Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новомарково и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Северное, Водяное, Первомайское, Карловку, Красногоровку, Марьинку, Победу и Новомихайловку Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне обстреляли районы Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял более 20 районов населенных пунктов, в том числе Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Новоданиловка, Новоандреевка, Староукраинка, Волшебное Запорожской области; Михайловка, Новоалександровка, Новоберислав, Томарино, Разлив Херсонской области и Херсон.

Россия
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Донетчина
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