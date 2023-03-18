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За сутки РФ нанесла по Украине 34 авиаудара, 11 из них — беспилотниками, а ВСУ отразили более 100 вражеских атак

18 мартa, 2023 суббота
07:07
война с Россией

Согласно сводке Генштаба, за сутки армия РФ нанесла 34 авиаудара, 11 из них — с применением БПЛА, тогда же защитники отбили более 100 российских атак

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В течение суток РФ нанесла 34 авиационных и 1 ракетный удар, а также совершила 57 обстрелов с РСЗО

Сообщается, что оккупанты нанесли 34 авиационных удара, 11 из них — с применением БПЛА "Шахед-136". Военные утвердили, что 10 этих БПЛА были уничтожены нашими подразделениями ПВО, но один попал в объект промышленной инфраструктуры. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

Также враг нанес один ракетный удар и совершил 57 обстрелов с РСЗО. Один из них — по населенному пункту Огромное, что на Херсонщине. Обломки повредили 7 частных домов и здание местного детского сада.  Жертв среди местных жителей нет.

"Вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой", — подчеркнули военные.

ВСУ отразили более 100 вражеских атак, а также поразили позицию российского ПВО

Отмечается, что целью РФ остается попытка выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отбили более 100 атак противника на указанных направлениях", — проинформировали в Ген.

Так, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а ракетные подразделения и артиллерия поразили 2 района сосредоточения личного состава противника и 1 позицию развертывания его средства ПВО.

Россияне на временно оккупированных территориях заявили о начале масштабных военных учений с мобилизованными местными жителями. А в Крыму РФ развернула строительство фортификационных сооружений

"Местная так называемая власть на временно оккупированных и захваченных территориях Луганской области заявила о начале масштабных военных учений с привлечением всего призывного мужского населения Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого, имеющих паспорта с надписями "ЛНР" и "Российская Федерация". Таким образом, оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах.

Между населенными пунктами Ишунь и Военко временно оккупированной территории Автономной республики Крым противник приступил к строительству фортификационных сооружений и окопов. К выполнению работ принудительно привлекается гражданское население на безвозмездной основе", – сообщили военные.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка не претерпела существенных изменений. Российская Федерация продолжает сохранять военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок.

В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

За прошедшие сутки россияне совершили минометные и артиллерийские обстрелы районов 14 населенных пунктов. Среди них - Стариковое, Волфино и Соляники Сумской области, а также Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодезное, Красное Первое, Кутьковка, Двухлетняя, Западная, Терновая и Тихая на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях в сутки враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Обстрелял районы 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, в частности, Веселого, Гряниковки, Ольшаной, Крахмального, Берестового, Дибровы и Андреевки Харьковской области; Новоегоровки, Невского, Белогоровки, Новоселовского и Краснопоповки в Луганской области, а также Новоселовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении РФ не прекращала штурмовых действий города Бахмут. Одновременно наши защитники отразили атаки оккупантов в районах Клещиевки и Ивановского.

Вблизи линии столкновения враг осуществлял обстрелы таких населенных пунктов, как Миньковка, Орехово-Василовка, Железнянское, Васюковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Озаряновка, Александро-Шультино, Предтечино и Часов Яр Донецкой области. Всего от обстрелов оккупантов пострадало 11 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском , Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка, Марьинка, Северное и Первомайское Донецкой области.

Многочисленные вражеские обстрелы подверглись районам 21 населенного пункта. Среди них - Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Маринка, Угледар, Большая Новоселка, Золотая Нива, Парасковеевка, Тонечко, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Новоукраинка, Донецкая область .

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжали обороняться. Одновременно с этим осуществляли интенсивные обстрелы населенных пунктов Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское, Ольговское, Красное, Волшебное, Орехов, Новоданиловка и Степное Запорожской области; Времивка и Новополь Донецкой области; Добрая Надежда на Днепропетровщине, а также Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Берегово, Громадное, Кизомис, Михайловка, Республиканец, Новоберислав, Херсон, Новоселка, Шилова Балка, Одрадокаменка, Николаевка, Тягин Разлив Херсонской области.

Общее количество обстрелянных населенных пунктов составляет почти 40.

  • Напомним, ранее сообщалось, что во время атаки в ночь на 18 марта российско-оккупационные войска направили в Украину в общей сложности 16 ударных дронов Shahed-136/131 – 11 из них сбила украинская ПВО.
  • Вечером 17 марта в Киевской области враг запустил барражирующие боеприпасы, но сработало украинское ПВО, которое уничтожило все воздушные цели.
  • Отмечалось, что на Днепропетровщине удалось сбить 3 дрона, однако еще 2 попали в объект критической инфраструктуры.
  • Российские войска в ночь на 18 марта нанесли удар по Запорожью с использованием ракет С-300, повредив жилищный комплекс – люди не пострадали.
Россия
Запорожье
Луганщина
Сумщина
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
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