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За сутки РФ нанесла 52 ракетных и 44 авиаудара, на фронте произошло более 20 боестолкновений

21 сентября, 2023 четверг
20:20
Война с Россией

Ночью 21 сентября Россия нанесла 52 ракетных и 44 авиационных удара, силами украинской ПВО было уничтожено 38 из них. Также, враг совершил 43 обстрела из РСЗО

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Удар был нанесен крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 и 6 зенитными управляемыми ракетами С-300.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения претерпели жилые дома, гражданские учебные заведения, медицинские учреждения, общежития и другая гражданская инфраструктура.

Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага

В свою очередь подразделениями Ракетных войск поражен пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств и 2 станции РЭБ противника.

В течение суток произошло более 20 боевых столкновений

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Нанес авиационный удар в районе Дегтярного Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Чернацкое Черниговской области; Старая Гута, Заречье, Кучеровка, Шалыгино, Юнаковка Сумской области и Графское, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области.
  • На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестово, Копанка и Шейковка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись районы более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречной, Синьковки, Ивановки, Кисловки, Купянско-Узлового, Ковшаровки Харьковской области.
  • На Лиманском направлении авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Невское Луганской области и Диброва Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестово, Раздолевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Андреевка, Миньковка, Клещиевки и Пивничное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Клещиевка, Ступочки, Белая Гора Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Архангельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглисьоколо 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 8 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Елизаветовки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, среди них Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе Никольского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой области.
  • На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогорье, Малая Токмачка, Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе,Чаривное, Степное, Пятихатки Запорожской области.
  • На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Львово, Тягинка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Берислав, Николаевка, Херсон Херсонской области, а также Солончаки, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

  • В четверг, 21 сентября, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы – местные жители сообщают о пусках ракет.
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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