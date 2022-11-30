За сутки РФ нанесла 2 ракетных и 20 авиаударов по территории Украины

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

"За сутки оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Камышеваха Запорожской области. Совершили 20 авиаударов по позициям наших войск, а также по населенному пункту Белогорья Запорожской области. Кроме того, обстреляли из реактивных систем залпового огня город Херсон" , – пишут в Генштабе.

В ВСУ напомнили, что сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. На полигонах республики Беларусь продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На Северском направлении российский враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Белополье, Будки и Краснополье Сумской области.

На Слобожанском направлении РФ продолжает удерживать военные подразделения в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Стрелка, Глубокое, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка, Петро-Ивановка и Двуречная Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял из танков и разнокалиберной артиллерии районы населенных пунктов Первомайское, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Дружелюбовка Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Невское и Краснопоповка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник продолжает сосредотачивать главные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы подверглись объектам в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Клещиевка, Северное, Железное и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. Огневые поражения из танков и артиллерии разных типов потерпели районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг ведет оборонительные действия. Артиллерийское огневое поражение потерпели районы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Большая Новоселка на Донетчине.

В Запорожском направлении враг также обороняется. Обстрелял районы населенных пунктов Загорное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области. Под непосредственное огневое поражение попал город Никополь Днепропетровской области.

В Херсонском направлении враг ведет позиционную оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск. Россия не прекращает обстрелы пригородов и Херсона.

В среду, 30 ноября, украинская артиллерия ударила по важному объекту российских оккупантов.

Российский агрессор готовится досрочно завершить обучение курсантов, чтобы те компенсировали потери РФ на войне в Украине.

В период с 28 по 29 ноября украинские защитники нанесли удачный удар по оккупантам в Запорожской области.

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