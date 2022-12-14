Об этом в утренней сводке 14 декабря передает Генштаб ВСУ.

Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Леоновка, Бучки и Гай Черниговской области; Кучеривка и Кондратовка в Сумской области, а также Стрелка, Старица, Тихое, Амбарное, Ольховатка, Домашнее, Миловое, Дворична и Красное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестово на Харьковщине; Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Площадка, Невское, Краснопоповка и Песчаное Луганской области и Новосадово Терны – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник нанес огненное поражение, в частности, возле Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Веселого, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опросного, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии в районах почти двадцати населенных пунктов. Среди них - Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказал огненное влияние вблизи населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное, Пречистовка Донецкой области и Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка и Ольговское в Запорожье.

В Херсонском направлении противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Поражения потерпели более двадцати населенных пунктов. В частности, Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Новокаиры, Республиканец, Милово Херсонской области и Херсон.

Украинские защитники за 13 декабря успешно отбили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, а также поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава противника.

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