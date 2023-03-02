За сутки РФ 87 раз атаковала Херсонщину: повреждены дома, 11 человек ранены
1 марта российская армия 87 раз била по Херсонской области, в результате атак повреждены частные и многоквартирные дома, 11 человек ранены, среди них годовалый малыш
Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграме.
"Российская армия 87 раз обстреляла Херсонщину. По мирным населенным пунктам области выпустили около 500 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", - подтвердили в ОВА.
Херсон захватчики атаковали дважды: в городе повреждены частные и многоквартирные дома.
Из-за российских обстрелов 11 жителей области получили ранения, среди них – годовалый малыш. Ребенку обломками стекла поранило лицо и уши. Сейчас мальчик находит в больнице, его жизни ничего не угрожает".
- Напомним, российские захватчики ночью совершили воздушную атаку на Запорожье, в результате прилета поврежден жилой дом , есть погибшие, из-под завалов спасли 11 мирных жителей.
- В ночь на 2 марта россияне также атаковали две громады Никопольского района Днепропетровщины. Повреждены дома, аптека, магазины, котельная детсада, линии электропередачи и водопровод.
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