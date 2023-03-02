За сутки РФ 87 раз атаковала Херсонщину: повреждены дома, 11 человек ранены

Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграме.

"Российская армия 87 раз обстреляла Херсонщину. По мирным населенным пунктам области выпустили около 500 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", - подтвердили в ОВА.

Херсон захватчики атаковали дважды: в городе повреждены частные и многоквартирные дома.

Из-за российских обстрелов 11 жителей области получили ранения, среди них – годовалый малыш. Ребенку обломками стекла поранило лицо и уши. Сейчас мальчик находит в больнице, его жизни ничего не угрожает".