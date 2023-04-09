За сутки РФ 10 раз ударила по Донецкой области, ранен ребенок

Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Правоохранители за сутки зафиксировали 10 ударов по Донецкой области: оккупанты били по городам Авдеевка, Курахово, Бахмут, Константиновка, Торецк, пгт Великая Новоселка, Очеретино, селам Времовка, Дружба. Огонь велся авиацией, артиллерией, минометами. Поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.

"Артиллерией российские войска накрыли Торецк, ранили ребенка. В результате вражеских атак травмирован человек в Бахмуте", - отметили правоохранители.