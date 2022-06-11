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Главная война с Россией За сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донетчины, разрушены дома и линии электропередач

За сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донетчины, разрушены дома и линии электропередач

11 июня, 2022 суббота
12:58
война с Россией

11 июня армия РФ вела огонь из тяжелой артиллерии, минометов, ракет и реактивных систем залпового огня по 13 населенным пунктам Донетчины

Об этом информирует на сайте пресс-служба Национальной полиции Украины .

Правоохранители зафиксировали 30 повреждений гражданской инфраструктуры – 14 домов, линии электропередач, трансформаторные подстанции, лесной массив и гаражи.

Обстреливали российские оккупанты города Авдеевка, Зализное, Николаевка, Горняк, пгт Черкасское и села Новониколаевка, Высокоивановка, Першотравневое, Сухая балка, Птичье, Карповка, Нетайлово и Новобахмутовка.

Рашисты обстреливали мирных жителей из танков, тяжелой артиллерии, минометов, ракет, реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град", "Торнадо" и стрелкового оружия.

Все военные преступления России задокументированы.

"Будьте осторожны, в захваченных населенных пунктах оккупанты занимаются мародерством, отбирают транспорт. Не поднимайте неизвестные предметы и не трогайте неразорванные снаряды. Вызовите пиротехников по телефону 101", – призывают правоохранители.

  • 11 июня оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, закрепляются в окрестностях Орехового и готовятся к наступлению на Славянск.
  • Российская армия готовится вести наступательные действия из Изюма в направлении Славянска, а из Попасной в направлении Бахмута, чтобы окружить город и перерезать трассу на Лисичанск.

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