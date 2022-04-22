За сутки ПВО уничтожило 15 целей РФ: среди них 3 самолета и 9 БпЛА
За сутки, 21 апреля, украинское ПВО уничтожило 15 целей России
Об этом сообщает официальный Facebook командование Воздушных сил ВСУ.
"Сутки 21 апреля – действительно урожайный день для украинского ПВО, ведь уничтожено сразу 15 воздушных целей - 3 самолета, 3 вертолета и 9 БпЛА", - говорят в ВСУ.
ПВО уничтожили девять БПЛА – беспилотники оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
На Изюмском направлении зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" Воздушных Сил уничтожили сразу два российских самолета. Предварительно – Су-34 и Су-35.
Десантно-штурмовые войска сбили штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8. Еще один Ми-8 – сбили морские пехотинцы.
Воины Национальной гвардии Украины сообщают об уничтожении "Аллигатора" – вертолета Ка-52.
"Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины, прикрывает наземные войска и наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск", - подчеркнули в ВСУ.
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