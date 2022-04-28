English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией За сутки ПВО уничтожили 8 воздушных целей РФ: 1 самолет, 1 крылатая ракета и 6 БпЛА

За сутки ПВО уничтожили 8 воздушных целей РФ: 1 самолет, 1 крылатая ракета и 6 БпЛА

28 апреля, 2022 четверг
00:32
война с Россией

27 апреля подразделения Воздушных Сил ВСУ поразили восемь воздушных целей российских войск

Оперативную информацию сообщил официальный Facebook командование Воздушных Сил ВСУ.

За сутки 27 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили восемь воздушных целей: 1 самолет (предположительно Су-34), 1 крылатую ракету и 6 БпЛА.

"Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в небе Украины. Осуществляет перевозку, патрулирование воздушного пространства, прикрытие наземных войск и нанесение воздушных ударов по оккупантам", - отметили в ВСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

русская агрессия
война
потери России
Читайте также:
літак
26 апреля, 2022 вторник
В Россию, несмотря на запрет авиасообщения, прибыл самолет с германской регистрацией
Валерій Герасимов
27 апреля, 2022 среда
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов будет лично руководить наступлением российских войск на Изюмском направлении, - Defence Express
26 апреля, 2022 вторник
Генассамблея ООН обязала постоянных членов Совбеза обосновывать применение вето
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.97
    Покупка 30.97
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.86
    Продажа 34.16
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
28 апреля
01:54
Оккупанты за сутки в Донецкой области убили одного человека, еще восемь гражданских были ранены
01:22
В Запорожье продолжаются локальные бои по всей линии столкновения, – ОВА
00:56
Сейм Польши продлил сроки выплат помощи беженцам из Украины
00:51
Российские пропагандисты распространяют фейк об атаке украинских беспилотников на Энергодар
00:48
В Одессе украинские силы ПВО сбили российский БПЛА-разведчик
00:39
Администрация Байдена рассматривает возможность признать Россию государством-спонсором терроризма, - The Wall Street Journal
00:28
По меньшей мере шесть групп российских хакеров провели около 240 атак, - Microsoft
00:24
Кирилл Тимошенко
Страна с новым видением, без советщины: в ОП сформировали 14 кластеров инфраструктуры, нуждающихся в восстановлении
00:20
Инфографика
Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 28 апреля
00:20
Советник главы Офиса президента заявил, что встреча Зеленского с Путиным – это вопрос более отсроченного времени
00:09
"Ливерпуль" уверенно обыграл "Вильярреал" в Лиге чемпионов
2022, среда
27 апреля
23:56
Обновлено
В Одессе и Херсоне слышны взрывы. Видео
23:26
"Азовсталь", Мариуполь. Апрель 2022 года
В Кремле отрицают, что генсек ООН договорился с Путиным об эвакуации гражданских из "Азовстали", - Песков
23:17
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 27 апреля
23:17
Бразилия предоставит 300 тысяч снарядов для зенитных установок Gepard, которые Германия пообещала Украине, - Business Insider
23:01
Премьер Словакии предлагает навсегда отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС
22:57
Украина и Южная Корея обсудили ужесточение санкций против России
22:56
В Сумской области россияне обстреляли пограничные села из минометов, более полусотни "прилетов", - председатель ОВА
22:48
Укрзализныця обнародовала направления движения пригородных поездов на 28 апреля
22:44
Россия обстреляла Харьков и область из артиллерии, минометов и РСЗО: погиб 1 человек
22:40
Военная, энергетическая и продовольственная безопасность – три отрасли, которые будут приоритетными для правительства, - Шмыгаль
22:38
Втягивание Приднестровья в войну будет означать его конец, - Подоляк
22:26
Эммануель Макрон
Макрона официально объявили президентом Франции
22:26
5 танков, 1 артсистема, 21 единица бронированной техники, 1 БТР и 3 беспилотника: украинские вооруженные силы продолжают отражать атаки врага на восточном направлении
22:21
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может укрепить Европу – министр обороны Эстонии
22:18
Сергей Наев
Зеленский наградил командующего Объединенными силами званием Герой Украины
22:16
Шмигаль: в 2022 году из-за войны ВВП Украины может упасть на 30-50%
22:15
Голодомор
Федеральный сенат Бразилии признал Голодомор геноцидом украинского народа
22:08
Олег Николенко
Украина призвала Венгрию не ввязывать войну в контекст дискуссии Будапешта с ЕС о верховенстве права
21:54
В 2014-м предал, в 2022-м вернулся с оккупантами. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы за госизмену и дезертирство бывшего украинского военного
21:37
Подоляк
Интенсивность "демилитаризации" приграничных районов РФ будет расти, - Подоляк
21:37
Фонд "Вернись живым" собрал около 2 млрд грн за два месяца в помощь украинским военным
21:27
Детей в школе заставляют подписывать тетради: "Мариуполь, Ростовская область" - советник мэра Мариуполя
21:20
Война в Украине - последнее дыхание путинской эпохи, - Forbes
21:06
За неделю в Тростянце задокументировано не менее 20 фактов пыток мирных жителей оккупантами, - ГБР
20:56
Зеленский: Еврокомиссия согласовала убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт
20:56
Химический гигант BASF все же решил свернуть деятельность в России и Беларуси
20:54
Этот бой будет другим, – Усик заинтриговал своими планами на второй бой с Джошуа
20:41
Решения, согласованные на базе Рамштайн, приведут к историческим изменениям, которые в ближайшие недели-месяцы будут материализованы, - Резников
20:38
Парламент Беларуси разрешил использовать боевую технику против мирного населения
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV