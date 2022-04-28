За сутки ПВО уничтожили 8 воздушных целей РФ: 1 самолет, 1 крылатая ракета и 6 БпЛА
27 апреля подразделения Воздушных Сил ВСУ поразили восемь воздушных целей российских войск
Оперативную информацию сообщил официальный Facebook командование Воздушных Сил ВСУ.
За сутки 27 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили восемь воздушных целей: 1 самолет (предположительно Су-34), 1 крылатую ракету и 6 БпЛА.
"Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в небе Украины. Осуществляет перевозку, патрулирование воздушного пространства, прикрытие наземных войск и нанесение воздушных ударов по оккупантам", - отметили в ВСУ.
- Россия выпустила по Украине 1300 ракет, с начала войны ее запасы снизились вдвое.
- 27 апреля стало известно, что американская разведка в режиме онлайн делится оперативными данными с украинским военным командованием, в частности, относительно того, куда нацелены ракетные удары оккупантов, это позволяет быстро переместить системы ПВО и сохранить их.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.97
Покупка 30.97Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.86Продажа 34.16
- Актуальное
- Важное