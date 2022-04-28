За сутки ПВО уничтожили 8 воздушных целей РФ: 1 самолет, 1 крылатая ракета и 6 БпЛА

Оперативную информацию сообщил официальный Facebook командование Воздушных Сил ВСУ.



За сутки 27 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили восемь воздушных целей: 1 самолет (предположительно Су-34), 1 крылатую ракету и 6 БпЛА.



"Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в небе Украины. Осуществляет перевозку, патрулирование воздушного пространства, прикрытие наземных войск и нанесение воздушных ударов по оккупантам", - отметили в ВСУ.





Россия выпустила по Украине 1300 ракет, с начала войны ее запасы снизились вдвое.

27 апреля стало известно, что американская разведка в режиме онлайн делится оперативными данными с украинским военным командованием, в частности, относительно того, куда нацелены ракетные удары оккупантов, это позволяет быстро переместить системы ПВО и сохранить их.

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