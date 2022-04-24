За сутки ПВО уничтожили 17 целей РФ: среди них 3 самолета и 9 БпЛА

Об этом сообщает официальный Facebook командование Воздушных сил ВСУ.



"Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины, осуществляет поддержку и прикрытие наземных войск, наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск. А противовоздушная оборона государства продолжает уничтожать врага в воздухе", - сообщение ВСУ.



По итогам 23 апреля поражено 17 воздушных целей: 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25), 5 крылатых ракет и 9 БпЛА ОТР.





23 апреля Россия обстреляла Одессу из Каспийского моря, был поврежден военный объект и 2 жилых дома.

В Одессе от ракетных обстрелов российских войск погибли восемь человек, 18 - ранены.

Вечером 23 апреля в Одесской области воины подразделения Воздушных Сил ВСУ сбили две российские крылатые ракеты. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb