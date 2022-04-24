За сутки ПВО уничтожили 17 целей РФ: среди них 3 самолета и 9 БпЛА
За сутки 23 апреля ПВО ВСУ уничтожили 17 воздушных целей россиян
Об этом сообщает официальный Facebook командование Воздушных сил ВСУ.
"Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины, осуществляет поддержку и прикрытие наземных войск, наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск. А противовоздушная оборона государства продолжает уничтожать врага в воздухе", - сообщение ВСУ.
По итогам 23 апреля поражено 17 воздушных целей: 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25), 5 крылатых ракет и 9 БпЛА ОТР.
- 23 апреля Россия обстреляла Одессу из Каспийского моря, был поврежден военный объект и 2 жилых дома.
- В Одессе от ракетных обстрелов российских войск погибли восемь человек, 18 - ранены.
- Вечером 23 апреля в Одесской области воины подразделения Воздушных Сил ВСУ сбили две российские крылатые ракеты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное