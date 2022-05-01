За сутки ПВО поразило 9 воздушных объектов РФ: 2 штурмовика Су-25 и 7 БпЛА
30 апреля подразделения Воздушных Сил ВСУ поразили 9 воздушных объектов российских войск
Оперативную информацию распространило командование Воздушных сил ВСУ.
"В этот раз противовоздушной обороной уничтожены два штурмовика Су-25 и 7 БпЛА российских оккупантов. Приятно, что все более эффективно работает противовоздушная оборона Сухопутных войск. ПЗРК как отечественного, так и иностранного производства осваивают все больше бойцов. Су-25 оккупантов - сбили именно с переносных зенитных ракетных комплексов "Стингер", - говорится в отчете Воздушных сил.
В ВСУ также отметили, что украинцы все быстро осваивают и максимально эффективно применяют, поэтому ждут новых самолетов от Запада.
- 29 апреля военнослужащий Национальной гвардии Украины сбил российский самолет Су-25.
- В течение 30 апреля в Донецкой и Луганской областях ВСУ отбили девять российских атак, уничтожили восемь танков, систему артиллерии, 24 единицы бронетехники, два Су-25 и четыре беспилотника "Орлан-10".
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