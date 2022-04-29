За сутки ПВО поразило 15 воздушных объектов РФ: среди них 1 самолет и 5 крылатых ракет
28 апреля подразделения Воздушных Сил ВСУ поразили 15 воздушных объектов российских войск
Оперативную информацию сообщил официальный Facebook командование Воздушных Сил ВСУ.
"28 апреля противник наращивает силы и средства как на земле, так и в небе, участились авиаудары, пуски крылатых ракет авиционного и морского базирования. Пять таких ракет – типа "Калибр" и типа "Х" сбиты. Также противных увеличивает присутствие БпЛА в украинском небе", - говорится в отчете Воздушных Сил.
Украинское ПВО, кроме 5 крылатых ракет, уничтожило 9 БпЛА: 7 – "Орлан-10" и 2 – неустановленного типа. В Харьковской области зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил сбил истребитель-бомбардировщик Су-34.
"Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины. Это и транспортные перевозки, и истребительное прикрытие ударных групп штурмовиков и бомбардировщиков, которые наносят огневые поражения по позициям оккупационных войск", - отмечают в ВСУ.
- В четверг, 28 апреля российские войска пытались нанести ракетный удар по населенным пунктам Одесского района. Силы ПВО сбили три вражеских ракеты.
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