За сутки ПВО поразило 15 воздушных объектов РФ: среди них 1 самолет и 5 крылатых ракет

Оперативную информацию сообщил официальный Facebook командование Воздушных Сил ВСУ.



"28 апреля противник наращивает силы и средства как на земле, так и в небе, участились авиаудары, пуски крылатых ракет авиционного и морского базирования. Пять таких ракет – типа "Калибр" и типа "Х" сбиты. Также противных увеличивает присутствие БпЛА в украинском небе", - говорится в отчете Воздушных Сил.



Украинское ПВО, кроме 5 крылатых ракет, уничтожило 9 БпЛА: 7 – "Орлан-10" и 2 – неустановленного типа. В Харьковской области зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил сбил истребитель-бомбардировщик Су-34.



"Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины. Это и транспортные перевозки, и истребительное прикрытие ударных групп штурмовиков и бомбардировщиков, которые наносят огневые поражения по позициям оккупационных войск", - отмечают в ВСУ.





В четверг, 28 апреля российские войска пытались нанести ракетный удар по населенным пунктам Одесского района. Силы ПВО сбили три вражеских ракеты.