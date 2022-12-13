Об этом сообщает Генштаб на facebook.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, вна других направлениях ситуация следующая:

На Сиверском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрилечье, Старица, Амбарное, Ольховатка, Дворечная и Красное в Харьковской области.

враг обстрелял районы населенных пунктов Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрилечье, Старица, Амбарное, Ольховатка, Дворечная и Красное в Харьковской области. На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка на Луганщине.

обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка на Луганщине. На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов: Грековка, Площанка и Невское Луганской области, а также Терны и Ямполевка Донецкой области.

враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов: Грековка, Площанка и Невское Луганской области, а также Терны и Ямполевка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник осуществил обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов: Верхнекаменное, Споирное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Зализное Донецкой области.

противник осуществил обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов: Верхнекаменное, Споирное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Зализное Донецкой области. На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов районов почти двадцати населенных пунктов, в частности Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

враг совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов районов почти двадцати населенных пунктов, в частности Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов вблизи населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области.

враг совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов вблизи населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов более 25 населенных пунктов в частности: Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское Запорожской области, а также Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Милово, Херсонской области и города Херсон.

В ночь на 13 декабря российские войска нанесли удар по Купянску, в результате чего ранен мужчина и разрушено двухэтажное админздание.

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