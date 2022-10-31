Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Ситуация на нашем направлении коренным образом не изменилась. Наоборот, только обостряется. Вчера и сегодня враг вел очень активные наступательные действия на Авдеевском направлении. В частности, в направлении населенных пунктов Веселое, Каменка, Красногоровка и Первомайское", - рассказал Барабаш.

Глава Авдеевской городской ВА отметил, что ни одна из атак противника успеха не имела.

"За сутки враг более 40 раз атаковал позиции Вооруженных Сил Украины. Ни одна из этих атак не была успешной для противника. Россияне атаковали массированно по всем направлениям. В частности, в районе населенного пункта Красногоровка россияне привлекли 4 танка и 6 БМП. Так они пытались на скорости зайти и разбить нашу оборону. Однако это им не удалось", - добавил он.

29 октября в эфире телеканала "Еспресо" представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что российская армия на Авдеевском направлении в Донецкой области совершила 41 попытку штурма , у оккупантов - огромные потери