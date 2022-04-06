За сутки полк "Азов" в Мариуполе повредил 2 танка, уничтожил склад боеприпасов и много вражеской пехоты РФ

Об этом "Азов" сообщил в своем Telegam-канале.



"За сутки бойцы полка "Азов" повредили 2 танка, уничтожили склад боеприпасов врага и много пехоты РФ. Оккупационные войска продолжают совершать военные преступления, в том числе применяя фосфорные бомбы, сбрасывая их на город. Но борьба за украинский Мариуполь продолжается. С верой в счастливое будущее Украины и победу над злом - за период полномасштабной войны заключены пять браков с бойцами полка "Азов", которые сегодня защищают крепость Приазовья. Мариуполь - это Украина!!!", - говорится в сообщении "Азова".





Напомним, Мариуполь находится в окружении почти с первого дня широкомасштабной агрессии России. Депутаты горсовета призвали мировое сообщество признать геноцидом действия РФ в городе.

6 апреля стало известно, что после широкой международной огласки геноцида в Буче высшее руководство РФ приказало уничтожить какие-либо свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе.

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