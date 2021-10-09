За сутки пограничники Польши остановили 553 нелегалов с территории Беларуси
Польские пограничники 8 октября 2021 года пресекли 553 попытки незаконного пересечения белорусско-польской границы
Об этом передает Еспресо.TV.
"8 октября сотрудники Пограничной стражи зафиксировали 553 попытки незаконного пересечения белорусско-польской границы. Были задержаны 8 нелегальных мигрантов: четверо граждан Ирака, трое граждан Конго и гражданин Гвинеи", - говорится в сообщении ведомства.
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Польские пограничники также заявили, что только в октябре было присечено более 4,3 тысячи попыток нелегально попасть в Польшу с территории Беларуси, а с начала года - более 15,8 тысячи попыток.
Больше всего незаконных попыток попасть в Польшу с территории Беларуси зафиксировали 6 октября - 667.
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