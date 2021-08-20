За сутки почти 130 тыс. украинцев сделали прививки от COVID-19
19 августа 129027 человек привились против коронавируса
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.
Первую дозу получили 57 497 человек закончили вакцинацию - 71 530 человек.
19 августа работали 870 бригад, 2759 пунктов прививки и 326 центров вакцинации.
С начала кампании вакцину получили 4971752 человека, из них одну дозу - 4971750 человек полностью иммунизированы - 2980278 человек.
Всего сделали 7952028 прививок.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что темпы вакцинации в Украине ускорились до 1 млн прививок в неделю .
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