За сутки почти 130 тыс. украинцев сделали прививки от COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.



Первую дозу получили 57 497 человек закончили вакцинацию - 71 530 человек.



19 августа работали 870 бригад, 2759 пунктов прививки и 326 центров вакцинации.



С начала кампании вакцину получили 4971752 человека, из них одну дозу - 4971750 человек полностью иммунизированы - 2980278 человек.



Всего сделали 7952028 прививок.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что темпы вакцинации в Украине ускорились до 1 млн прививок в неделю .