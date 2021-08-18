За сутки почти 120 тыс. украинцев сделали прививки от коронавируса

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.



Первую дозу получила 58 441 человек, завершили вакцинацию - 60 153 человека.



В течение суток работали: 839 бригад 2797 пунктов, 317 центров вакцинации.



С старта кампании первую дозу получила 4851541 человек, полностью иммунизированы - 2851458 человек.



Всего сделано 7702997 прививок

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb