За сутки почти 120 тыс. украинцев сделали прививки от коронавируса
17 августа 118594 человека привились против COVID-19
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.
Первую дозу получила 58 441 человек, завершили вакцинацию - 60 153 человека.
В течение суток работали: 839 бригад 2797 пунктов, 317 центров вакцинации.
С старта кампании первую дозу получила 4851541 человек, полностью иммунизированы - 2851458 человек.
Всего сделано 7702997 прививок
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