Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в телеграме.

Как говорится в сообщении, спасатели больше всего вызовов получили в Харьковской и Киевской областях, за сутки пиротехники ГСЧС обследовали почти 200 гектаров территорий и обезвредили 603 взрывоопасных предмета.

"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 162 раза, обнаружено, изъято и обезврежено 603 взрывоопасных предмета, в том числе 12 авиационных бомб. Обследована территория площадью 185 гектаров... Чаще всего пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 6313 раз, в Киевской – 4434, Черниговской – 2811, Николаевской – 1445, Черкасской – 882, Сумской – 841", - пишет ГСЧС.

В службе подсчитали, что за весь период войны с Россией ГСЧС обезвредили 2092 авиационные бомбы.

"Всего с начала военного вторжения России обезврежено 164 тысячи взрывоопасных предметов и 663 кг взрывчатого вещества, в том числе 2092 авиационные бомбы. Обследована территория площадью 65,7 тыс. гектара", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ГСЧС объявила набор на курсы саперов.

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