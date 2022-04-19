За сутки пиротехники обезвредили 1,5 тыс. взрывоопасных предметов и обследовали территорию более 500 гектаров, - ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС.



В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и обезвредили 1592 взрывоопасных предмета. Спасатели обследовали территорию площадью 511,71 га.



Сообщается, что чаще всего пиротехнические подразделения работали в Харьковской области (2 795 раз), Николаевщине (1 102 раза), Киевщине (988 раз), Донецкой (304 раза) и Сумщине (304 раза).



Кроме того, всего с начала полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины спасателями было обезврежено 68345 взрывоопасных предметов и 417,4 кг взрывчатого вещества. В том числе 1938 авиационных бомб.

Всего пиротехники ГСЧС обследовали территорию площадью 11 640 га.



ГСЧС напоминает, что об обнаружении подозрительного предмета или взрывчатки необходимо немедленно сообщать по телефону 101.

Напомним, что за сутки 17 апреля пиротехники ГСЧС обезвредили в Киевской области 495 единиц взрывоопасных предметов.