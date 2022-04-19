За сутки пиротехники обезвредили 1,5 тыс. взрывоопасных предметов и обследовали территорию более 500 гектаров, - ГСЧС
За последние сутки пиротехники ГСЧС обезвредили около 1,5 тыс. взрывоопасных предметов и обследовали территорию более 500 гектаров, работы продолжаются
Об этом сообщает ГСЧС.
В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и обезвредили 1592 взрывоопасных предмета. Спасатели обследовали территорию площадью 511,71 га.
Сообщается, что чаще всего пиротехнические подразделения работали в Харьковской области (2 795 раз), Николаевщине (1 102 раза), Киевщине (988 раз), Донецкой (304 раза) и Сумщине (304 раза).
Кроме того, всего с начала полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины спасателями было обезврежено 68345 взрывоопасных предметов и 417,4 кг взрывчатого вещества. В том числе 1938 авиационных бомб.
Всего пиротехники ГСЧС обследовали территорию площадью 11 640 га.
ГСЧС напоминает, что об обнаружении подозрительного предмета или взрывчатки необходимо немедленно сообщать по телефону 101.
- Напомним, что за сутки 17 апреля пиротехники ГСЧС обезвредили в Киевской области 495 единиц взрывоопасных предметов.
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