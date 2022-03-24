За сутки отбиты 6 атак, уничтожены 100 оккупантов и около 30 единиц техники, - ОТУ "Восток"
Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" ежедневно дают достойный отпор агрессору.
Об этом говорится на официальной странице в Фейсбуке ОТУ "Восток", информирует Эспрессо.TV .
В сообщении отмечается, что в течение суток наши защитники отбили 6 атак и уничтожили:
личного состава – до 100, танки – 4, БМП – 4, БТР – 1, САУ, пушек – 9, РСЗО – 1, АО – 8, БПЛА – 1, захвачено БМП-3 – 2.
"Как видим, очередная принудительная мобилизация не помогает. Набранный человеческий ресурс оказался не подготовлен и деморализован, и лучший вариант для оккупантов просто сдаться в плен, потому что в другом варианте - только смерть!", - отмечают военные.
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