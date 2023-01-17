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За сутки от рук россиян в Донецкой области погибли два человека

17 января, 2023 вторник
09:39
война с Россией

В течение суток 16 января в результате вооруженной агрессии России на территории Донбасса погибли по меньшей мере двое мирных жителей

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

В течение суток 16 января россияне убили двух жителей Донбасса: в Бахмуте и в Северном. Еще один человек был ранен.

Всего с начала полномасштабного вторжения от рук захватчиков погибли 1309 человек, 2857 человек получили ранения. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество подсчитать невозможно.

  • 17 января Генштаб сообщил, что за минувшие сутки украинские защитники отбили атаки в районах более 20 городов и сел и поразили 11 районов скопления оккупантов.

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