За сутки от рук россиян в Донецкой области погибли два человека

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

В течение суток 16 января россияне убили двух жителей Донбасса: в Бахмуте и в Северном. Еще один человек был ранен.

Всего с начала полномасштабного вторжения от рук захватчиков погибли 1309 человек, 2857 человек получили ранения. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество подсчитать невозможно.

17 января Генштаб сообщил, что за минувшие сутки украинские защитники отбили атаки в районах более 20 городов и сел и поразили 11 районов скопления оккупантов.