За сутки от рук россиян в Донецкой области погибли 2 человека, еще 4 получили ранения

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он отмечает, что погибли два человека в Бахмуте и Авдеевке. Еще четыре гражданских в области получили ранения.

Кроме того, в Ямполе были обнаружены тела четырех убитых россиянами за время оккупации мирных жителей. Еще одно тело обнаружили в Яровой.

Всего за время полномасштабной войны в Донецкой области от рук захватчиков погибли 1200 человек, еще 2587 получили ранения. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество подсчитать невозможно.

11 ноября в Нацполиции сообщили, что обнаружили на освобожденных территориях Донбасса 120 стихийных захоронений.