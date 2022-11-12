За сутки от рук россиян в Донецкой области погибли 2 человека, еще 4 получили ранения
За минувшие сутки, 10 ноября, от рук оккупантов в Донецкой области погибли двое гражданских, еще четверо получили ранения
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Он отмечает, что погибли два человека в Бахмуте и Авдеевке. Еще четыре гражданских в области получили ранения.
Кроме того, в Ямполе были обнаружены тела четырех убитых россиянами за время оккупации мирных жителей. Еще одно тело обнаружили в Яровой.
Всего за время полномасштабной войны в Донецкой области от рук захватчиков погибли 1200 человек, еще 2587 получили ранения. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество подсчитать невозможно.
- 11 ноября в Нацполиции сообщили, что обнаружили на освобожденных территориях Донбасса 120 стихийных захоронений.
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