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За сутки от рук россиян погибли 6 мирных жителей Донбасса

8 октября, 2022 суббота
09:22
война с Россией

За минувшие сутки в Донецкой области россияне убили шестерых мирных жителей Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Так, за сутки два человека погибли в Заречном, двое - в Очеретино, один - в Бахмуте и один - в Павловке.

Также в освобожденных общинах обнаружили девять гражданских, убитых русскими за время оккупации: шестеро - в Лимане, двое - в Святогорске, одна - в Яровой.

Еще 17 человек за сутки получили ранения.

Всего в Донецкой области от рук оккупантов погиб 961 человек, 2347 - получили ранения. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где пока невозможно посчитать точное их количество.

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Донетчина
Бахмут
воєнні злочини Росії
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