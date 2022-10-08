За сутки от рук россиян погибли 6 мирных жителей Донбасса
За минувшие сутки в Донецкой области россияне убили шестерых мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Так, за сутки два человека погибли в Заречном, двое - в Очеретино, один - в Бахмуте и один - в Павловке.
Также в освобожденных общинах обнаружили девять гражданских, убитых русскими за время оккупации: шестеро - в Лимане, двое - в Святогорске, одна - в Яровой.
Еще 17 человек за сутки получили ранения.
Всего в Донецкой области от рук оккупантов погиб 961 человек, 2347 - получили ранения. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где пока невозможно посчитать точное их количество.
- 7 октября в освобожденных Лимане и Святогорске начали процесс эксгумации и перезахоронения тел погибших во время оккупации.
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