За сутки от российской вооруженной агрессии погибли 3 жителя Донетчины, 5 человек ранены
В течение суток 17 февраля от действий российских захватчиков погибли трое жителей Донецкой области, пять человек получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
За сутки 17 февраля от атак российской армии погибли трое мирных жителей Донецкой области, двое в Бахмуте и житель Иванополья.
Еще пятеро гражданских получили ранения: в Торецке, Красногоровке, Пивничном и Бахмуте.
- В течение суток 16 февраля российская армия обстреливала Донецкую область: в Бахмуте повреждено 10 многоэтажек, 3 частных дома и админздание.
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