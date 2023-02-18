Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За сутки 17 февраля от атак российской армии погибли трое мирных жителей Донецкой области, двое в Бахмуте и житель Иванополья.

Еще пятеро гражданских получили ранения: в Торецке, Красногоровке, Пивничном и Бахмуте.