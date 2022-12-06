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За сутки от российских ударов в Украине погибли четыре человека

6 декабря, 2022 вторник
00:18
война с Россией

За сутки в результате российских ударов погибли четыре человека

Об этом Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения.

"К сожалению, есть жертвы. По состоянию на данный момент в перечне погибших за эти сутки от российских ударов – четверо. Мои соболезнования родным и близким", – сказал он.

Зеленский напомнил, что сегодня, 5 декабря, во время массированной России украинское ПВО сбило большинство из 70 российских ракет: "калибры", Х-101 и т.д. Хотя было несколько попаданий.

По словам Зеленского, энергетики сразу после обстрелов приступили к восстановительным работам. Максимум усилий – в центральных областях Украины, в Одесской области, в Запорожской области, в Харьковской области. Больше всего отключений электричества вечером 5 декабря было в Винницкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Вспоминая о том, что из-за российских обстрелов наблюдают перебои с электроэнергией в соседней Молдове, Зеленский сказал, что "российская способность к таким массированным террористическим ударам – это угроза не одной только Украине, а всему нашему региону. Как минимум. Когда один террорист дестабилизирует жизнь всех", это общая задача – остановить террор".

  • Ночью 5 декабря оккупанты выпустили три ракеты по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Россияне попали в промышленное предприятие, один человек погиб, трое ранены
  • В результате вражеских обстрелов 5 декабря в селе Новософиевка на Запорожье два человека погибли и трое получили ранения, среди них ребенок в возрасте 1 год 10 месяцев

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