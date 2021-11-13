За сутки от пожаров спасены 4 украинца, сгорело - 8

Из них 92 случая пришлись на жилищный сектор, передает Еспресо.TV.



В результате 8 человек погибли в огне. Еще 2 пострадали.



При этом 4 человека удалось спасти, информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.





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