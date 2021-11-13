За сутки от пожаров спасены 4 украинца, сгорело - 8
В течение пятницы, 12 ноября 2021 года, на территории Украины произошло 220 пожаров
Из них 92 случая пришлись на жилищный сектор, передает Еспресо.TV.
В результате 8 человек погибли в огне. Еще 2 пострадали.
При этом 4 человека удалось спасти, информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.1
Покупка 26.1Продажа 26.36
-
EUR
Покупка 29.78Продажа 30.22
- Актуальное
- Важное