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За сутки от огневого воздействия врага пострадало более 50 населенных пунктов, ВСУ отбили атаки около 7 городов и сел

27 сентября, 2022 вторник
08:01
война с Россией

За 26 сентября подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах Соледара, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Бахмута, Каменки, Первомайского. От вражеского огневого воздействия пострадали более 50 населенных пунктов

Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Противник продолжает сосредоточивать усилия на полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

"Продолжаются обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения, в отдельных районах оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, ведут воздушную разведку. Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилью мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - говорится в сообщении.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за минувшие сутки противник нанес 9 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из РСЗО. За прошедшие сутки враг задействовал ударные беспилотники в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.

От огневого воздействия пострадали более 50 населенных пунктов. Среди них Славянск, Краматорск, Соледар, Авдеевка, Новополь, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Кривой Рог, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев, Очаков и Беленькое.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

  • на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Барановка, Уды, Гатище, Волчанск, Двуречное, Кучеровка, Петропавловка и Сеньково
  • на Краматорском направлении – Старый Караван, Озерное, Северск, Спорное, Раздоловка и Веселое
  • на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Майорск и Юрьевка
  • на Авдеевском направлении – Авдеевка, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка
  • на Новопавловском направлении – Золотая Нива, Угледар, Павловка и Егоровка
  • на Запорожском направлении – Новополь, Новоселка и Времовка

В течение суток подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское.

  • Как сообщал Генштаб ВСУ, захватчики закрыли оккупированную часть Херсона на въезд и выезд.

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