За сутки от обстрелов оккупантов произошли 24 пожара в жилых домах, вблизи Рубежного и Попасной россияне пытались совершить штурм, - Гайдай
На территории Луганщины продолжаются вражеские обстрелы, горят жилые массивы Рубежного и Лисичанска
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, за последние сутки на территории Луганской области в результате вражеских обстрелов произошло 24 пожара в жилых домах.
В частности, утром враг попал по жилым комплексам в Горном и Попасной. А днем сосредоточил усилия на Рубежном. Вечером в результате обстрелов в Лисичанске загорелись еще два дома. Всего на территории области произошло 24 пожара.
"Все эти удары – по мирным жителям, по их домам. Россияне оставляют их имущества и, что самое страшное, жизнь, а на фронте несут потери", - комментирует Гайдай.
Глава ОВА также сообщает, что враг наносит авиационные удары с применением реактивных систем залпового огня в районах гражданской инфраструктуры Кременной, Северодонецка, Новотошкивского, Попасной и Новозвановки.
Вблизи Рубежного, Попасного, Нижнего, Новотошкивского, Золотого и Боровского оккупанты пытались совершать штурмовые действия. Успеха не было.
Гайдай добавляет, что всего за последние сутки в Луганской и Донбассе отбито еще семь атак врага. Потери россиян составляют: четыре танка, 10 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники, две артиллерийские системы. Кроме того, сбит один самолет и четыре беспилотных летательных аппарата.
- С начала полномасштабной войны в Украине российские кафиры обстреляли все в единственную больницу Луганской области.
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