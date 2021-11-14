За сутки от коронавируса умерло 50 киевлян. Возраст от 34 лет

Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .

"447 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 50 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 6 874 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 278 858", - приводит слова Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации. .

Уточняется, что за минувшие сутки заболели 246 женщин (возраст от 18 до 92 лет) и 157 мужчин (возрастом от 18 до 93 лет), а также 23 девочки (от 4 месяцев до 17 лет) и 21 мальчик (от 4 до 17 лет) ).



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Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Дарницком (126 заражений), Оболонском (68) и Днепровском (56) районах города.

"Среди умерших: 28 женщин от 34 до 86 лет и 22 мужчины от 38 до 93 лет", - отмечают в КГГА.



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Там добавляют, что в больницы столицы госпитализировали 72 пациента с коронавирусом и 248 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время выздоровели за минувшие сутки 232 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 239 454 жителей столицы.